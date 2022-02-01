أدنى مستوى منذ 1998 .. البطالة في منطقة اليورو عند 7%

2022/02/01 | 16:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى تاريخي ،اليوم الثلاثاء، وفق ما كشفت بيانات رسمية ، مع تعافي التوظيف في أوروبا رغم تفشي المتحورة أوميكرون.

وبحسب “الفرنسية”، ذكرت وكالة “يوروستات” الرسمية للإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، أن نسبة البطالة المعدلة موسميا، بلغت 7 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ بدأت الوكالة تسجيل المعدل في أبريل 1998.

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