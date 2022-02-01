2022/02/01 | 16:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على معالجة نتائج طلبة الدراسات العليا للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



التعليم توافق على معالجة نتائج طلبة الدراسات العليا أولاً على النور نيوز.

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