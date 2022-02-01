خبير اقتصادي: الاتفاقية مع السعودية ستنهك اقتصاد العراق

2022/02/01 | 16:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..أكد الخبير الاقتصادي محمد جمال، الثلاثاء، أن اتفاقية الربط الكهربائي مع السعودية ستكون لها تبعات اقتصادية كبيرة على البلاد.وقال جمال لوكالة /المعلومة/ إن “الاتفاقية مع السعودية ستنهك اقتصاد العراق، كون البلد ينتج الغاز الطبيعي، ويستطيع إنتاج الطاقة الكهربائية بوسائل أخرى”.وأضاف أن “هذه الاتفاقية سيخسر من خلالها العراق مليارات الدولارات، وهي ليست منة […]

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