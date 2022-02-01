ملياردير يحذر من أزمة اقتصادية تواجه الصين

2022/02/01 | 16:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..توقع المستثمر الملياردير جورج سوروس، أن تواجه الصين أزمة اقتصادية بعد انتهاء الازدهار العقاري العام الماضي.وقال الملياردير في خطاب ألقاه في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، إن الرئيس شي جين بينغ قد لا يكون قادراً على استعادة الثقة في الصناعة المضطربة، التي تضررت بسلسلة من التخلف عن السداد من قبل المطورين وانخفاض أسعار […]

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