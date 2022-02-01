قد يخرج الوضع عن السيطرة.. احتراز من انفجار يضرب العراق بسكانه

2022/02/01 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

حذر الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي عامر الجواهري، اليوم الثلاثاء، من خطورة الانفجار السكاني في العراق خلال المرحلة المقبلة.

وقال الجواهري، لـ(بغداد اليوم) ان "الانفجار السكاني وازمة جديدة تحتاج الى اناس تخطط وتنفذ لاحتوائها، كما ان العشوائيات موضوع بالغ الاهمية لطبقات دون الوسطى".

وبين ان "الانفجار السكاني يستوجب نظرة استراتيجية مستدامة لايجاد حلول له، كما انه قبل 4 سنوات كانت هناك احصائية تشير الى ان العشوائيات تشكل نسبة السكان 8 % والان النسبة اكبر".

وشدد بالقول: "لهذا هناك حاجة الى اناس تخطط وارادة وقدرات حقيقية تنفذ لمواجهة هذه المشكلة، قبل وقوع الانفجار السكاني الكبير، وخروج الوضع عن السيطرة بشكل كامل".

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