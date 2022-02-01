تظاهرة جديدة غرب بغداد تطالب القضاء باعادة النظر في قائمـة المرشحين لرئاسـة الجمهوريـة

2022/02/01 | 17:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / للمرة الثانية ، تظاهر العشرات من الناشطين وطلبـة الجامعات ، اليوم الاثنين في ساحة النسور غرب العاصمة بغداد ، مطالبيـن المحكمة الاتحادية بالتحقق من اهلية المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية.وطالب المتظاهرون ، المحكمة الاتحادية بان تحافظ على استقلالية القضاء بأعادة النظر في قائمة المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية وإبعاد الشخصيات المتهمة بالفساد و هدر المال العام من الترشيح لهذا المنصب بالاخص هوشيار زيباري المدان بهدر المال العام ./انتهى5

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