بعد أن سجلت اكثر من 500 اصابة بكورونا ..صحة نينوى تدعو المواطنين الى الالتزام بالتوجه إلى المنافذ التلقيحية

2022/02/01 | 17:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ دعت دائرة صحة محافظة نينوى سكان المحافظة الى ضرورة التوجه إلى المنافذ التلقيحية لأخذ اللقاح لحماية أنفسهم وعوائلهم من خطر الاصابة والوفاة بفايروس كورونا.وقال الدكتور المشرف على ملف كورونا محمد السبعاوي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /ان" صحة نينوى سجلت ارتفاعا كبيرا في عدد الاصابات بالمتحور الجديد اوميكرون الموجة الرابعة مع زيادة الاصابات لدينا في ردهات العزل مطالبين بالوقت نفسه الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وغسل اليدين للحفاظ على ارواحهم من المرض "مبينا ان" صحة نينوى سجلت اكثر من (550)اصابة بفايروس كورونا اغلبهم من المصابين في المتحور الجديد بعد أن اثبت الفحوصات الطبية باصابتهم واغلبهم من الطلاب والطالبات والهيئات التدريسية"/انتهى

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