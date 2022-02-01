2022/02/01 | 17:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وافقت وزارة التربية، على نقل المحاضرين والإداريين بين المحافظات والمديريات لأسباب تغير محل السكن وحالات الزواج والطلاق ووفاة الزوج.

ظهرت المقالة التربية توافق على نقل المحاضرين والإداريين بين المحافظات وتحدد الشروط أولاً على النور نيوز.

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