الفصل التاسع عشر : التساوى بين الذكر والأنثى في مصطلحات : الذرية ، الأولاد ، الأبناء والبنين - أحمد صبحى منصور

2022/02/01 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ) الباب الأول : لمحة عامة أولا : التساوى في استعمال مصطلحات ( الذرية) بلا تحديد للذكر أو الأنثى قال جل وعلا : 1 ـ في البداية أخذ العهد على ذرية آدم من ذكور وإناث : ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُول ......





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