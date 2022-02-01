2022/02/01 | 17:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WhtP5cQtwZY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد اخفاق الحكومات السابقة .. مواطنون يأملون أن تحقق الحكومة المقبلة تطلعاتهم | تقرير : مهدي غريب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد اخفاق الحكومات السابقة .. مواطنون يأملون أن تحقق الحكومة المقبلة تطلعاتهم | تقرير : مهدي غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).