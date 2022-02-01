21 مليار دولار خسائر اوبك لعام 2021

2022/02/01 | 17:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..اظهرت بيانات جديدة ، الثلاثاء ، ان خسائر انتاج الاقطار المصدرة للنفط (اوبك) بلغت 21 مليار دولار من الايرادات المفقودة عام 2021 .وذكرت وكالة رويترز في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، ان ” البيانات اظهرت أن أوبك فوتت هدفها لإنتاج النفط بأكثر من 800 ألف برميل يوميا في المتوسط […]

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