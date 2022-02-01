شرطة ميسان تصدر بيانا مفصلا عن نزاع قلعة صالح العشائري

2022/02/01 | 17:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، سيطرتها على نزاع عشائري تسبب بمقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.وذكرت المديرية في بيان تلقته “ايرث نيوز”، ان “اجهزتها الأمنية بصنوفها القتالية والاجرائية باشرت بالتدخل السريع لفض النزاع العشائري الذي اندلع في قضاء قلعة صالح، جنوب المحافظة”.واضاف البيان، ان “الاجهزة الامنية تمكنت من فرض طوق […]

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