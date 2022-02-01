نحو 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس

2022/02/01 | 17:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 2.21 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من 7900 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 1 شباط/فبراير، وتضمن تسجيل 7901 إصابة جديدة، و16 حالات وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 6500 حالة تماثل للشفاء بمعدل 95.4%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 76 ألف شخص، بينهم 149 تحت العناية المركزة.

فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 24405 حالات وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 9.3 مليون شخص.

وشهدت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية قفزة لمؤشرات الجائحة بعد أسابيع من التراجع.

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