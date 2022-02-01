قفزة في اسعار اجور امبير المولدات الاهلية لشهر شباط في كربلاء

2022/02/01 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت اسعار اجور "امبيرية" المولدات

الاهلية الى 15 الف دينار للامبير الواحد

(الخط الذهبي) لشهر شباط الجاري في

كربلاء.

وقال مصدر حكومي مسؤول في حديث لوكالة

نون الخبرية، ان "اجور امبير المولدات

الاهلية

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