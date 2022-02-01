بالصور.. العراق يتعادل مع لبنان في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر

2022/02/01 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية المباراة العراق 1 - 1 لبنان

يتبع ..

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