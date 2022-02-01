أرقام قياسية جديدة تسجلها قناة السويس

2022/02/01 | 17:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، إن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2022، سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة، على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة، ليصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر يناير المتعاقبة على مدار تاريخ القناة.وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس شهدت عبور […]

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