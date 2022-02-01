لاعب سابق: بيتروفيتش غير مؤهل لقيادة المنتخب الوطني

2022/02/01 | 17:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتبر اللاعب السابق والمحلل الكروي صفوان عبد الغني، اليوم الثلاثاء ،أن مدرب المنتخب الوطني زيليكو بيتروفيتش غير مؤهل لقيادة المنتخب.وقال عبد الغني لـ”ايرث نيوز”، إن “المدرب بيتروفيتش غير مؤهل لقيادة المنتخب الوطني، فهو اكد هذه النظرية في مباراة اليوم ولا سيما في ظل تغييراته السيئة التي لم تجدِ نفعاً”.واوضح ان “المنتخب […]

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