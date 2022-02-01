"إصابة صلاح بكورونا".. توضيح رسمي من الاتحاد المصري

2022/02/01 | 17:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب المصري، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، استعدادًا للقاء الكاميرون، سلبية جميع عينات أعضاء البعثة، بحسب ما نشر حساب الاتحاد المصري، الثلاثاء.

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