زين العراق تختار حلول شركة EXFO لضمان جودة الخدمة وتعزيز تجربة المشتركين

2022/02/01 | 17:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شركة زين العراق وEXFO عن تمديد شراكتهما طويلة الأمد بهدف تطوير عملية تقديم الخدمات وتجربة المشتركين.

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وبحسب بيان للشركة، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 شباط 2022)، انه "ستتيح هذه الاتفاقية الفرصة أمام زين العراق للاستفادة من تقنيات ضمان جودة خدمة من EXFO لمراقبة أداء الشبكة والتصرف بصورة استباقية، وتحديد وتشخيص أولويات الخدمات، بالإضافة الى فهم احتياجات المشركين بشكل أفضل لتحويل مراكز عمليات شبكة الهاتف المحمول (NOC) إلى مراكز عمليات أمن المعلومات (SOC)".

واضاف البيان ان "صناعة الاتصالات حول العالم تتجه نحو تكنولوجيا ضمان الخدمة المتقدمة، وبناءً على الدراسات فإن 88٪ من المستخدمين يشيرون إلى جودة الخبرة كعامل أساسي مساهم في اختيارهم لمزود الخدمة".

واشار البيان انه "عقب نجاحها بإطلاق خدمات الجيل الرابع 4G-LTE كأول مشغل اتصالات في العراق، تعمل زين شركة الاتصالات الرائدة في العراق والتابعة لمجموعة زين، بشكل فعلي على تزويد المشتركين والشركاء بأفضل الخدمات معتمدة على اقوى قدرات شبكتها التي تتميز بتغطيتها وسرعتها الأقوى والأفضل على مستوى العراق وبنيتها التحتية الأحدث من نوعها".

ولفت البيان انه "خلال فترة الشراكة المتواصلة منذ 10 سنوات مع زين العراق، نفذت EXFO مجموعة من مشاريع ضمان جودة الخدمة، بما في ذلك إدارة تجربة العملاء (CEM)، إدارة جودة الخدمة (SQM) وحلول مراقبة أداء الشبكة.



وسيشارك فريق EXFO لخدمات مراكز عمليات أمن المعلومات SOC أيضاً في تسريع عملية التحول وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى تقديم التقارير الكترونياً لتقليل الوقت المطلوب في مراقبة الشبكة وهو ما يؤدي الى ايجاد الحلول بشكل أسرع وتعزيز جودة الخدمة ورضا المشتركين".

وتابع البيان انه "بناءً على شراكتها القائمة مع زين والتي تغطي تقنيات مراقبة الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G لخدمات الصوت والبيانات، ستقدم EXFO حلاً للمراقبة شبكة 4G-LTE وخدمات SOC، والتي تشمل أداء الشبكة وتحليل جودة الخدمة وأداء تجربة المشتركين وتطويرها، الأمر الذي يسمح برؤية أوضح لتحديات الشبكة المحتملة والقيام بإيجاد الحلول التطورية بشكل استباقي، بما في ذلك تطبيقات المشتركين مثل فيسبوك ويوتيوب وانستغرام وباقي الخدمات".

وقال رئيس الإدارة التقنية في زين العراق أحمد عبد السلام، بحسب البيان، انه "تستند استراتيجيتنا في زين العراق على فهمنا العميق لاحتياجات المشتركين والشركاء وبمتابعة دائمة لأخر مستجدات وحاجات السوق، فإن التحول الذي نسعى له يعتبر جزءاً من جهودنا الحثيثة للمحافظة على توفير شبكة 4G-LTE الأفضل والأسرع في البلاد والتي تتيح لنا إمكانية تقديم الجودة التي تلاقي تطلعات أكثر من 16 مليون مشترك.



مما يساعدنا هذا التحول المعزز بالمعرفة والخبرة القوية لـفريق EXFO على تحسين كفاءة مراقبة جودة خدماتنا وفهم احتياجات مشتركينا وتوقعاتهم، ومنها تتحول زين العراق الى مقدم خدمات رقمية لاقتصاد رقمي نامي."

من جهته قال ويم تينيت، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في EXFO: "نحن فخورون بالعمل مع مجموعة زين لأكثر من عقد من الزمن في مجال حلول ضمان الخدمة المبتكرة.



تتيح EXFO للمشغلين في جميع أنحاء العالم الانتقال إلى العمليات التي تركز على الخدمة، ويسعدنا العمل مع زين العراق كونها تولي تعزيز تجربة العملاء اهتماماً كبيراً، وتقع الأهمية بالنسبة لمشغلي الهاتف المحمول باتخاذ مبادرات لتحديد التحديات المحتملة بشكل استباقي واستكشاف وتشخيص الأخطاء وإصلاحها بسرعة من أجل الحد من اضطرابات الخدمة وتقديم أفضل تجربة ممكنة للعملاء، ونتطلع إلى المشاركة مع زين في المزيد من مبادرات ضمان الخدمة القابلة للتكيّف في مجالات الأتمتة والتعلم الآلي والتحليلات المتقدمة".

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