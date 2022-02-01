الخارجية تعلن انضمام العراق إلى معاهدة التعاون بشأن براءة الاختراع

2022/02/01 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية ،اليوم الثلاثاء، انضمام العراق إلى معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع PCT.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إن “الممثل الدائم لجمهورية العراق السفير عبدالكريم هاشم مصطفى أودع صك انضمام العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) بتاريخ 2022/1/31”.

وقال الممثل الدائم خلال كلمة لهُ بحسب البيان، إن “الانضمام إلى معاهدةِ التعاون بشأن براءات الاختراع سيجعل نظام البراءات في العراق أكثر كفاءة وأن الإجراءات ستكون أقل تكلفة لمقدمي الطلبات الذين يسعون للحصول على حماية لبراءات الاختراع دوليا”، مشيراً إلى “أهميتها الكبيرة لتحفيز المخترعين العراقيين على المساهمة بشكل أكبر في التقدم الصناعي والتكنولوجي وحماية ملكيتهم الفكرية”.

وأضاف، أن “الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط منح 532 شهادة براءة اختراع خلال عام 2021 فقط، وأكثر من 2200 شهادة براءة اختراع منذ عام 2017”.

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