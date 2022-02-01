العراق.. تسجيل 16 حالة وفاة و7901 إصابة جديدة بكورونا

2022/02/01 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وسجلت الصحة العراقية 7901 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 6550 شخصا للشفاء”.

وأضاف الوزارة ، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 16 حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 49754”.

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