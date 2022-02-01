محلل يحذر من “كارثة” تتعلق بأمن العراق بسبب مزدوجي الجنسية

2022/02/01 | 17:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذر المحلل السياسي كاظم الحاج، الثلاثاء، من كارثة أمنية تتعلق بأمن العراق بسبب مزدوجي الجنسيات، مشيرا الى أن، وزارة الخارجية تتغاضى عن بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.وقال الحاج في تصريح لوكالة /المعلومة /، إن “هناك تغاضى وتغافل من وزارة الخارجية بمتابعة من يتم تعيينهم لمنصب السفراء أو لمن انتهت مهامهم كسفراء في البلدان […]

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