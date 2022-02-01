سلسلة الاستقالات متواصلة داخل حركة امتداد.. هذه آخرها

2022/02/01 | 17:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت فاطمة العيساوي، احد مؤوسسي امتداد، اليوم الثلاثاء، استقالتها من الحركة.وذكرت العيساوي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “انا فاطمة العيساوي (احد موؤسسي امتداد) أعلن استقالتي من حركة امتداد ، متمنية لهم الثبات على المبدأ” .واضافت “واذ نحرص ونوصي ان تلتزم جميع الحراكات السياسية المدنية بالثوابت الوطنية والبرامج السياسية التي وعدت […]

ظهرت المقالة سلسلة الاستقالات متواصلة داخل حركة امتداد..



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