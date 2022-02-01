2022/02/01 | 17:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم العثور على مقبرة أثرية شمال غربي مدينة غزة، حيث كُشف عن المقبرة خلال حفر آليات لإنشاء مدينة سكنية في منطقة الكرامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مقبرة أثرية شمال غربي مدينة غزة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مقبرة أثرية شمال غربي مدينة غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).