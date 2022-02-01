2022/02/01 | 17:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اتهمت أحد مؤسسي حركة “امتداد”، فاطمة العيساوي، الثلاثاء، الحركة بـ”الانجرار وراء المطامع السياسية”.وقالت العيساوي في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، “أنا أحد مؤسسي (امتداد) أعلن استقالتي من الحركة متمنية لهم الثبات على المبدأ”.وأضافت “إذ نحرص ونوصي ان تلتزم جميع الحركات السياسية المدنية بالثوابت الوطنية والبرامج السياسية التي وعدت بها جمهورها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فضائح “امتداد” تتوالى.. أحد المؤسسين يتهم الحركة بـ”الانجرار وراء المطامع السياسية”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فضائح “امتداد” تتوالى.. أحد المؤسسين يتهم الحركة بـ”الانجرار وراء المطامع السياسية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).