"الأعلى في التاريخ".. 31 يوما غير مسبوقة في عمر قناة السويس

2022/02/01 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة قناة السويس، الثلاثاء، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير المنصرم، سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مر التاريخ، مع بدء تطبيق زيادة رسوم عبور السفن اعتباراً من الأول من فبراير، بعد تحقيق أعلى إيراد سنوي العام الماضي.

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