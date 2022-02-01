استدعاء حوالي 54 ألف سيارة كهربائية في أمريكا

2022/02/01 | 18:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ستقوم شركة “تسلا” الأمريكية بسحب 54 ألفا من سياراتها الكهربائية بسبب مشكلة في البرنامج المسؤول عن نظام القيادة الذاتية الكاملة، وفقا لما نقلته وكالة “تاس” عن وسائل إعلام أمريكية.ووفقا للإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة فإن الحديث يجري عن أنواع السيارات Model S وModel X إصدار السنوات 2016 – 2022.وأشارت […]

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