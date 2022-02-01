2022/02/01 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع أمني رفيع يبحث تنامي ظاهرة الإرهاب في لبنان وأثره على الأمن القومي العراقي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع أمني رفيع يبحث تنامي ظاهرة الإرهاب في لبنان وأثره على الأمن القومي العراقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع أمني رفيع يبحث تنامي ظاهرة الإرهاب في لبنان وأثره على الأمن القومي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).