المقاطعة أو المعارضة تترنحان لدى الإطار التنسيقي.. شرط جديد لرسم سياسة العراق بالتشارك - عاجل

2022/02/01 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكد رئيس مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية، هاشم الكندي، اليوم الثلاثاء، حسم الإطار التنسيقي مشاركته في العملية السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة منذ وقت مبكر.

وقال الكندي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خيارات مشاركة الإطار التنسيقي في العملية السياسية تتعلق بالاتفاق مع التيار الصدري حيث سيكون مشاركاً في البرلمان والحكومة".

وأضاف، أنه "اذا لم يتحقق الاتفاق مع التيار فإن الإطار يطرح فرضية المعارضة الإيجابية او فرضية المقاطعة كجزء من العمل السياسي المشروع في المرحلة القادمة".

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