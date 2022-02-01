مقتل وإصابة 9 أشخاص بنزاع مسلح بميسان.. وبيان رسمي بالحادثة

2022/02/01 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسانأعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت ، اليوم الثلاثاء ، سيطرتها على نزاع عشائري تسبب بمقتل شخصين وإصابة سبعة اخرين.وقالت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "اجهزتها الأمنية بكافة صنوفها القتالية، باشرت بالتدخل السريع لفض النزاع العشائري والذي اندلع في قضاء قلعة صالح ، جنوب المحافظة".واضاف البيان، ان "الاجهزة الامنية تمكنت من فرض طوق أمني محكم حول مكان الحادث معززةً بآلياتها العسكرية (الهمر) للتصدي لإطلاق النار العشوائي، بغية فض النزاع والقبض على أي شخص خارج عن القانون".وأوضح ، ان الجهود الامنية والمداهمات وعمليات فرض القانون واحلال السلم المجتمعي ، استمرت الى صباح اليوم ، مسفرةً عن إعتقال (23) متهم من مثيري النزاع وضبط عدد من الأسلحة والاعتدة".وأشار الى ان "النزاع أمتد لعدة ساعات للخلافات والثارات السابقة بين الطرفين ، مخلفاً سقوط إثنين واصابة (سبعة) أشخاص والحاق الضرر بعدد من الآليات والعجلات التابعة للأجهزة الامنية بالإضافة الى الضرر ببعض الممتلكات الخاصة".

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