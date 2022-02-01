الطيران المدني تفرض إجراءات صحية جديدة على المسافرين عبر المطارات

2022/02/01 | 18:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت سلطة الطيران المدني، الثلاثاء، متطلبات السفر من المطارات العراقية.وبحسب وثيقة، حصل عليها “النور نيوز”، فإن سلطة الطيران وجهت كافة شركات الطيران، بطلب كارت اللقاح من عمر 12 سنة فما فوق، وفحص “بي سي ار” بدءا من عمر 10 سنوات.

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