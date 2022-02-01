أستنفار عشائري لمواجهة خطر داعش في حاوي العظيم بديالى

2022/02/01 | 18:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أستنفر أكثر أن الف مقاتل من الحشد العشائري لمواجهة خطر خلايا داعش في حاوي العظيم شمال ديالى.وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق محمد العبيدي والقيادي في الحشد العشائري لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان اكثر من 1000 مقاتل ومن عشائر مختلفة في ناحية العظيم في حالة استنفار لدعم القوات الامنية بمختلف تشكيلاتها في واجباتها القتالية ضمن قاطع حاوي العظيم الذي يشهد عمليات عسكرية للقضاء على بؤر الارهاب في المنطقة .واضاف ان قتال داعش الارهابي واجب مقدس للدفاع عن الارض واسناد القوات الأمنية”، داعيا الحكومة المركزية الى اسناد عشائر العظيم ودعمها لتعزيز قدراتها في مواجهة الخلايا النائمة واستئصالها والسعي لتامين كل القواطع الامنية دون استثناء ./انتهى

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