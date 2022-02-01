2022/02/01 | 18:15 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بتروفيتش: أرضية الملعب سيئة والمباراة كانت صعبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/01 | 18:15.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتروفيتش: أرضية الملعب سيئة والمباراة كانت صعبة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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