القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية في كربلاء ومطلوبين اخرين في المثنى

2022/02/01 | 18:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الثلاثاء، القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية في كربلاء.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بتوجيه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشات اللواء احمد علي زويني، أستطاعت مفارز قسم مكافحة الاجرام من القبض على عصابة مختصة بسرقة الدراجات النارية مكونة من سبع اشخاص في مناطق […]

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