ايمن حسين: التنافس على المركز الثالث مستمر

2022/02/01 | 18:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاعب منتخبنا الوطني ايمن حسين،

اليوم الثلاثاء، أن التنافس على المركز

الثالث في المجموعة قد يستمر لغاية

الجولتين الأخيرتين.

وقال حسين، في المُؤتمر الصحفي الذي عقد

بعد نهاية مُباراة منتخبنا الوطني

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