بتروفيتش عن التعادل مع لبنان: أرضية الملعب سيئة

2022/02/01 | 18:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدربُ منتخبنا الوطنيّ، زيليكو

بتروفيتش، في المُؤتمر الصحفي الذي

عقدَ بعد نهايةِ مُباراةِ منتخبنا

ونظيره اللبناني التي انتهت بالتعادلِ

(١-١)، إن مباراة اليوم كانت صعبةً مع هذه

الأرضيّةِ السيئة، وال

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