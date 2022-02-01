رواية -النسخة- لدوستوييفسكي - سعود سالم

2022/02/01 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم١-;-١-;-٢-;- - رواية "النسخة" لدوستوييفسكييبدو واضحا أن إنسان هذه الأزمنة الموبوءة، رغم كونه إنسان ذا بعد واحد، إلا أنه مصاب بتعدد الذات وتزاحم الشخصيات، بحيث لم يعد يعرف على أي قدم يرقص كما يقول المثل الشعبي.



فهو لا يستطيع أن يلتقي بهذا الآخر الذي يزاحمه كينونته ويلاحقه كظله، ولكنه لا يستطيع أن يناله، حيث يختفي ويتبخر عندما يقترب منه أو يكاد يلمسه أو يمسك بتلابيبه ......





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