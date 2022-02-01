نواب مستقلون ينظمون حملة للتصويت على ربط العراق بطريق الحرير

2022/02/01 | 18:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن النائب المستقل صلاح التميمي، الثلاثاء، تبنيه مع مجموعة نواب مستقلين حملة توقيع نيابية لاستفادة العراق من طريق الحرير.وقال مكتب التميمي في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “النائب المستقل صلاح مهدي زيني التميمي تبنى مع مجموعة من النواب المستقلين حملة لجمع التواقيع لغرض تامين التصويت في مجلس النواب على ضمان […]

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