محاولة انقلاب جديدة في افريقيا

2022/02/01 | 18:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء بأن إطلاق نار كثيف وقع بالقرب من مقر الحكومة في غينيا بيساو، وسط انتشار لعناصر الجيش في شوارع العاصمة.وذكرت وكالة فرانس برس إن دوي اطلاق نار متواصل سمع يوم الثلاثاء بالقرب من مقر الحكومة في بيساو، عاصمة دولة غينيا بيساو الواقعة في غرب إفريقيا.واضافت […]

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