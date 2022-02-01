بيومي فؤاد يمازح إعلامي بإشهار مسدس في وجهه على الهواء

2022/02/01 | 18:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حاول الفنان المصري الكوميدي بيومي فؤاد، إثبات قدرته على تجسيد الأدوار الشريرة بتقديمه أحد ‏المشاهد التمثيلية في أحد البرامج التلفزيونية.‏ أعطى الإعلامي المصري عمرو الليثي، مقدم برنامج “واحد من الناس”، المذاع على فضائية “الحياة” المصرية، مسدسا محشوا بأعيرة نارية حقيقية إلى بيومي فؤاد، لكي يهدده به في المشهد التمثيلي الذي يجمعه به، وذلك في […]

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