دلير: إجماع سياسي لمنح برهم صالح ولاية رئاسية ثانية

2022/02/01 | 18:27 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير ،اليوم الثلاثاء، أن جميع الكتل السياسية اتفقت على أن يكون برهم صالح رئيسا للجمهورية للمرة الثانية.

وقالت دلير في تصريحات صحفية، إن جلسة مجلس النواب التي ستعقد في السابع من الشهر الحالي، ستشهد التصويت لتجديد ولاية صالح في رئاسة العراق، مشيرة إلى وجود إجماع سياسي لمنح برهم صالح ولاية ثانية لرئاسة الجمهورية.

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