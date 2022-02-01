تعادل العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم

2022/02/01 | 18:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعادل المنتخب العراقي ،اليوم الثلاثاء، مع نظيره اللبناني ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم.

و افتتح التسجيل لصالح المنتخب العراقي اللاعب ايمن حسين في الدقيقة 40 من عمر الشوط الاول، فيما عاد المنتخب اللبناني لتعديل النتيجة في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب ماهر صبرة لينتهي الشوط الاول بالتعادل.

وحاول اسود الرافدين تسجيل هدف التقدم الا أن الفرصة لم تسنح لذلك لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.

وأقيمت المبارة في استاد صيدا الدولي ضمن تصفيات اسيا لكأس العالم.

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