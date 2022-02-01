أديل تنسحب من حفل جوائز بريت وتتسبب بازمة

2022/02/01 | 18:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مغنية البوب الإنجليزية أديل انسحابها من حفل جوائز بريت (جوائز الموسيقى البريطانية)، بعد تأجيل حفلاتها في لاس فيجاس

ووفقًا لمجلة أوكي الأمريكي، وافقت أديل على الاستعراض في الحفل الذي يقام شهر فبراير/شباط المقبل في مدينة لندن

وكان من المفترض أن تعود أديل للمشاركة في الحفل لأول مرة بعد غياب 5 أعوام، ولكن يبدو أنها قررت أن تنسحب فجأة وتترك منظمي الحفل في حالة تخبط واضطراب بحثُا عن بديل في هذا الوقت الضيق

ونقلت المجلة عن أحد المصادر، أن انسحاب أديل من الحفل بشكل مفاجئ مثل ضربة مؤلمة لمنظمي الحفل، وحتى الآن يحاولون التواصل مع فريق أعمالها على أمل أن تشارك أديل في الحفل ولو بشكل افتراضي أون لاين

وأضاف المصدر، أن الأمر بأكمله يمثل صداعًا للمنظمين، ولكنهم يرغبون في مشاركتها بأي شكل توافق عليه

وتابع: بالإضافة لما سبق عليهم البحث عن بديل يستلم جوائزها في حالة فوزها، وهي احتمالية قريبة

وذكرت المجلة أن نجوم بوب كبار رفضوا استلام جوائز أديل في حالة الفوز، منهم دوا ليبا وإد شيران وسام سميث

وأشارت المجلة إلى أن سبب انسحاب أديل في آخر لحظة هو تخوفها من هجوم الجمهور عليها بسبب تأجيلها حفل لاس فيجاس أيضَا بشكل مفاجئ

وأعلنت أديل تأجيل حفلاتها الموسيقية في لاس فيجاس في وقت سابق بسبب مرض عدد من افراد طاقم عملها، ومشاكل في جدول أعمالها

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