2022/02/01 | 18:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4iC-42pSUEQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منتسب في القوات المسلحة يفضح الفضائيين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منتسب في القوات المسلحة يفضح الفضائيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).