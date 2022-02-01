إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر شباط

2022/02/01 | 18:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي اليوم الثلاثاء، إطلاق الاعانة الاجتماعية لشهر شباط لما يقارب مليون و (400) ألف اسرة في بغداد والمحافظات، عدا اقليم كردستان بمبلغ اجمالي يصل الى أكثر من (296) مليار دينار، داعيا الاسر المشمولة الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الاعانة.وذكر رئيس هيئة الحماية الاجتماعية وكالة عدنان كريم […]

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