2022/02/01 | 18:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العمل تعلن إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر شباط » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 18:46

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