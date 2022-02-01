وزارة العدل تعلن الإفراج عن 503 نزلاء خلال الشهر الماضي

2022/02/01 | 18:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 503 نزيلاً خلال شهر كانون الثاني الماضي لعام ٢٠٢٢.وقال بيان صادر عن الوزارة، إن “دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم”.وأضاف البيان، إن “ملاكات الدائرة كل من التسفير ونقل النزلاء […]

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