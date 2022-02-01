الفتح: نرحب بجميع الاتفاقات التي لا تتجاوز الخطوط الحمراء

2022/02/01 | 18:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد تحالف الفتح، الثلاثاء، أن “ثوابتنا واضحة ولا نقبل المساس بخطوطنا الحمراء التطبيع والتواجد الأجنبي والتدخل الخارجي”.وقال عضو التحالف محمود الحياني في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “جميع المذكرات والمشاريع التي تصب في مصلحة الشعب العراقي مرحب بها من جميع بلدان العالم التي لا تسعى للتدخل في شؤون العراق الداخلية “مشيراً […]

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