2022/02/01 | 18:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوريا الجنوبية تتأهل الى كأس العالم بفوزها على المنتخب السوري

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