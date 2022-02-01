2022/02/01 | 18:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيباني: مجلس الوزراء ناقش المعوقات التي تواجه مشاريع محافظة النجف

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